年燒近8億公帑滅鼠 $8149捉一隻貴得嚇人

近年食環署防治蟲鼠的開支

【本報訊】鼠患是本港公共衞生的重大隱患，連其他地方少有的大鼠戊肝病症亦在本港接連發現。負責滅鼠工作的食物環境衞生署近年不斷增加人手及資源（見表），以防治蟲鼠開支為例，本財政年度即2023-24年度中，食環署防治蟲鼠的整體預算開支為7.97億元，按去年該署共滅鼠97,800隻計算，平均每滅一隻老鼠的開支約為8,149元。

開支5年間升逾1.6億 食環署防治蟲鼠的開支，2018至2019年時僅有6.3億元，至2020至2021年已增至7.26億元，本年度更增至7.97億元。該署指，目前共有2,175名承辦商員工提供防治蟲鼠服務，包括防治鼠患及蚊患服務。而2023-24年度食環署外判防治蟲鼠服務合約開支亦高達約4.49億元。

由於鼠患嚴重，該署近年亦因應老鼠夜間出沒的習性，自2022年7月起，透過外判服務合約形式在各分區設立共19隊夜間防治鼠患流動隊，另聘11名鼠患視察主任，負責安排及監督夜間流動隊的工作。至於食環署用作監察鼠蹤的熱能探測攝錄機，則自2020年已開始測試及引用，過去3個財政年度累計開支亦有1,024萬元。