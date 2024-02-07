全港裝1900攝錄機 食環沉迷舊科技 鼠患難斷尾

熱能探測撤誘餌 計算無鼠百分比 港府每年耗費大量公帑捉老鼠，惟鼠輩依舊夜繽紛，現又擬應用熱能探測「舊科技」滅鼠。食物環境衞生署昨日宣布撤銷原有監察老鼠活躍度的鼠患參考指數，另起爐灶搞「無鼠百分比」。該署指，會取代傳統以誘餌普查方法，在全港19區合共安裝1,900部熱能探測攝錄機，每區100支，以人工智能技術偵測鼠隻活動情況，以此計算實為鼠蹤的「無鼠百分比」數據，該批熱能探測攝錄機的安裝成本約750萬元。議員關注當局變陣應付鼠患，但對部分細節仍感不清晰，更擔心當局投放公共衞生的資源會否變化。

食環署統計師張麗嫻表示，將根據捕獲活鼠的數目、死鼠數目及投訴數字等，在各區選定200至300個監察點，每半年進行一次調查，並會每次於上述監察點中按統計模型抽樣，選出最少100個地點安裝熱能探測攝錄機。有關熱能探測攝錄機將會連續3天，從晚上7時到翌日早上7時、每兩分鐘拍攝一次熱能影像，所拍攝的熱能影像將會以人工智能技術分析老鼠是否存在，從而計算老鼠出現的比率。

未定指標 下月公布試行數據 張指，一個地區的鼠隻活動會以「無鼠百分比」表示，即拍得沒有鼠隻出沒的熱成像照片數目，佔全數熱成像照片數目的比率，惟署方指現暫未為「無鼠百分比」設合格指標，需待收齊各項數據後再作研究。而署方將會分階段於各區進行調查，現時已於灣仔區、中西區及東區試行新技術，食環署預料最快下月可公布數據，今年上半年將完成全港各區的第一次調查。

被問到鼠隻重複出現會否影響「無鼠百分比」的比率，從而令某地區的鼠患不實。張解釋，此比率是希望了解該區鼠隻對人類滋擾情況，所以當同一隻老鼠不斷出入，亦會對市民造成嚴重滋擾。她續指，不以鼠隻作計算，是基於署方憂慮若老鼠重複出現，或會誇大當區鼠患情況，故選擇現行的統計方法。

食環署防治蟲鼠主任主管李明偉解釋，過去的鼠患參考指數調查已沿用多年，且存在局限性，包括不能提供量化數字反映鼠患嚴重程度，覆蓋範圍亦較狹窄，同時更易受環境因素影響，敏感度也較低。經一番檢視後，決定在今年開始採用熱能探測攝錄機輔助，取代傳統以誘餌普查方法，偵測鼠隻活動情況。

每區僅3天偵測 恐難證實況 議員何俊賢憂慮新方法只會在一區進行為期3天的偵測後，再在另一區偵測，變相現時每月最多只能偵測10區，並需兩個月才能完成所有偵測，導致或因偵測月份不同而產生客觀環境差異，且過去的「鼠患參考指數」是指數愈低則愈佳，而新的「無鼠百分比」則是相反，故建議政府應多向市民作出宣傳和講解，以免市民混淆。

酒精捕鼠器有效 倡擴至全港 議員楊永杰表示，過去一直質疑食環署用老鼠咬番薯誘餌的調查方法，認為現今社會物資豐富，「周遭太多好嘢食，老鼠點會食番薯呢？」即使有老鼠存在，牠們不咬番薯，亦令到參考指數結果偏離事實真相。他提到，早兩年九龍城區議會率先從歐洲引入酒精捕鼠器，捕鼠成效不俗後獲署方採納，其後分階段應用在70多個街市和垃圾收集站，現建議署方可考慮擴大應用至全港公共街市和公共屋邨，進一步改善本港鼠患問題。