龍七公：色情暴力氾濫 評定過於寬鬆

青少年性罪行個案大增，與網上不良影片耳濡目染不無關係，尤其美國Google旗下影片分享網站YouTube對其平台發布的影片，充斥海量含有色情、暴力、血腥元素的影片，完全無王管，青少年「撳個掣」便能接觸不良片段。有傳媒機構曾就問題分別致函警務處及電影、報刊及物品管理辦事處作出檢舉及投訴，結果其中僅數片被淫褻物品審裁處評為II級不雅，市民普遍認為評級過於寬鬆，有關影片應列作第二類的物品，審裁處卻列為第一類。

YouTube是目前全球最大的影音網站之一，惟缺乏監管下充斥色情影片，只要在平台的搜尋器輸入特定字眼，便會出現大量包含裸露、色情成分的影片，平台上甚至可以找到儼如「召妓指南」的影片。然而有關平台卻並無將該些影片下架，變相助長宣揚暴力，影響兒童心智。

從搜尋結果來看，不只是血腥恐怖的成人影片，就連兒童喜愛的卡通人物也被重製成血腥版本被重新上傳，離譜的是即便卡通動畫被重製為充滿血腥又詭異的恐怖版本，也能夠躲過系統審核，若孩童不慎點擊觀看，也不會被「年齡限制/安全提醒」機制所阻擋。

過往YouTube不允許有意讓觀眾受到驚嚇、覺得反感的暴力或血腥內容，也禁止煽動他人從事暴力行為的內容。然而平台更新了相關政策，鬆綁了遊戲影片暴力內容限制。近期YouTube飽受許多不當內容的爭議，包括在兒童頻道上，有許多以動畫、教育、學習名義包裝的影片，而實際進入觀看，影片包含了暴力、不雅內容，藉此規避演算法的審查，接觸兒童觀眾。

部分上載於YouTube的動畫更將變態片段穿插在吃飯、睡覺、遊戲、聊天等場景中，讓打針、墮胎、砍頭等畫面變得尋常。久而久之，孩子們對於許多危險和暴力行為的容忍閾值就會降低，並且可能會上癮。不滿足於只製作動畫片，YouTube上還有大量真人視頻，由成人演員裝扮成動畫片裏的角色或電影裏的超級英雄，演繹詭異劇情，加入暴力、色情和低級笑料。這些不良內容透過影音平台的自動推薦與播放，很容易就被孩子觸及和吸收。

淫審處把關不力 上述情況不能接受，YouTube的受眾廣泛且遍布多個年齡層，上述不良影片或對心智未成熟的使用者產生不良影響。淫審處評定結果過於寬鬆，有關涉及上述影片中出現的色情、暴力、血腥等內容的評級應更為嚴格。事實上，有關淫褻及不雅的定義，應隨時代不同而有所改變，為了保護心智未成熟的青少年免受渲染色情暴力資訊荼毒，「淫褻」及「不雅」應作更清晰定義，亦可參照外國的法例，具體列明為「可厭惡的」物品。筆者亦期望有關平台方應進一步加大監管力度，淫審處亦應檢視有關的評定標準，以保障青少年及兒童的心智健全發展。