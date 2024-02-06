笑看天下：淫審處極廢 不如摺埋

美國Google旗下影片分享網站YouTube對其平台發布嘅影片，充斥海量色情、暴力、血腥影片，經本報檢舉及投訴後，淫審處評定類別，結果其中3片涉及露胸及裸跑影片被評為I級既非淫褻亦非不雅；兩片分別涉及剃陰毛和按摩胸部被評為II級不雅。阿哥，露胸、裸跑、剃陰毛、按摩胸部都不涉淫褻及不雅，淫審處班官員唔通發雞盲？淫片私處裸露，見波又見籮，血氣方剛嘅青少年睇到唔腎上腺素激增就怪，如此荼毒青少年，都唔評為III級，咁點至算吖？

性器官任睇都唔評為第III級，淫審處確係爛撻撻，唔負責；又令人質疑YouTube係美國公司，怕咗佢，所以評低啲？喂，被評為II級不雅嘅第一條片係女子「腿張開」展示下體，被他人以剃刀除毛，咁都只係「不雅」？唔通淫審處啲評審官員全係「聖人」，即李敖所說的「清者閱之以成聖，濁者見之以為淫」？

之不過，又唔係咁噃，淫審處曾經對東方旗下刊物有唔少亂咁評級，最經典的一則莫過於刊登外國女星Kelly Brook照片，已在裸胸打格，卻仍被淫審處評為II級不雅及罰款，如此選擇性檢控，認真豈有此理！有道是：「矩不正，不可以為方；規不正，不可以為圓。」矩尺唔正，不能畫出方形；圓規唔正，不能畫出圓形。作為評審淫褻物品嘅官員，若然本身戴有「有色眼鏡」，亦未能持平公正去對待被評審嘅機構和刊物。佢哋露胸當等閒，特寫女子陰部剃毛當農夫除雜草！甚至於截取III級片嘅愛撫女性胸部片段都不被視為淫穢，如此亂審胡評，都可謂廢到唔廢！與其畀佢哋白𢭃人工、添煩增亂，倒不如將淫審處摺埋，一來響應政府財赤嚴峻應瘦身，二來樂得冇眼屎乾淨盲。