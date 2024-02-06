冰鑑春秋：美攻擊前先通知伊朗？

美軍駐約旦基地遭攻擊損失慘重，拖延將近一周後，才於日前針對伊拉克與敍利亞境內多處地點的80多個目標進行報復攻擊。儘管美軍宣稱達到威嚇目的，卻遭質疑根本就是故意「通知」伊朗革命衞隊人員提前離開，以避免雙方衝突進一步升溫。

儘管拜登政府聲稱，攻擊之所以會延遲，主要是因為天氣因素；但懷疑論者多半認為，這其實是為了讓美國不至於直接和伊朗發生戰爭。美國國防部負責中東事務的前副助理部長穆洛伊就對傳媒表示，美國延後作出報復打擊，可能是讓革命衞隊人員「離開將受攻擊的設施」，此舉可在不讓情勢升級的情況下，削弱民兵組織攻擊美軍的能力。

阿拉伯波斯灣國家研究所研究員伊比斯指出，這似乎是美國向伊朗發出「他們不會對伊朗境內發動攻擊」的信號。「捍衞民主基金會」軍事和政治力中心資深主任鮑曼則認為，美國在行動中採取「不太強硬也不太軟」的「金髮女孩」原則（意即恰到好處），這種做法會給對手帶來威懾，讓他們停止攻擊美軍，但不會讓他們覺得有必要大規模升級，從而避免區域戰爭。

不過，這當然會遭致政敵的抨擊，共和黨人紛紛指摘拜登過於軟弱，不僅沒能解除美國過去數月遭受襲擊的怨氣，反倒讓對手更加從容，和強硬派的列根與特朗普相比，顯得過度謹慎。只是一般認為，如果拜登真的直接攻擊伊朗導致戰爭，共和黨人也必將斥責拜登是「好戰分子」，總之拜登做甚麼他們都有話說。無論如何，即將面臨總統選舉的拜登，絕對不會輕易讓自己再捲入新的戰事，只是這種點到為止的行動，恐怕也不能有效嚇阻武裝組織繼續襲擊美軍基地，而中東對拜登而言，依舊是個難以解決的大麻煩。