橫眉冷看：韓國瑜歷高低起伏

韓國瑜剛當選台灣立法院院長，他的人生高低起伏，跟電影橋段一樣曲折。2018年，韓國瑜以口才卓越、形象新鮮，輕易勝選高雄市市長，他的一句競選口號：「貨出得去，人進得來，高雄發大財。」至今使人記憶猶新。當時他被視為國民黨重奪總統寶座最大的希望所寄。到了2020年，韓國瑜果然參與總統競選，挑戰爭取連任的蔡英文。

在2019年之前，蔡英文因政策差劣，民望一度走低，但當年香港爆發了反修例風波，小英夥同民進黨乃逮着機會，大肆宣揚反北京的思想，還刻意渲染，說甚麼「今日香港，明日台灣」。這種競選手法，台灣人笑稱是在販賣「杧果乾」，意思是透過製造「亡國感」來煽動選民，但這招十分管用，是次選舉，蔡英文和綠營都贏個滿堂紅。

韓國瑜鎩羽而回，再被民進黨乘勝追擊，在高雄啟動罷免市長的投票，將他趕了下台。這位國民黨的政壇明星，一下子變成 「雙失中年」，不少人以為他的政治前途，會就此終結。

沒料到4年後韓國瑜捲土重來，由一個曾經被罷免的市長，反過來更上一層樓，一舉拿下立法院院長之職，往後對民進黨的賴清德政府，肯定會發揮極大的牽制作用。韓國瑜對兩岸政策的態度，跟台獨分子截然不同，他訪問香港時曾毫不避嫌，走進中央駐港機構大樓，跟內地官員商談事務。

目前在立法院內，國民黨與支持該黨的立委共有54位，比民進黨的51個席位多。柯文哲領導的民眾黨手握8席，今次選院長的投票戰，反映出民眾黨表面上中立，實際上是較傾向支持韓國瑜。在這種新形勢下，韓國瑜定然會上演好戲，他的人生劇本又可以再添姿采。