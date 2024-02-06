筆下風雲：政客愈反智愈有市場

美國面對國際多場危機，早已顯得力不從心，惟國內一班政客仍是唯恐天下不亂。除了德州就外來移民問題，地方政府跟聯邦政府槓上，隨時爆發內戰危機，對中國毫無證據的所謂間諜竊密、危害國安指控更是層出不窮，政客們卯足勁挑起事端，令人嘆為觀止。

美國參議院司法委員會日前找來5名最大社交媒體公司領導人，就線上兒童性剝削問題召開聽證會，共和黨籍參議員柯頓多次就國籍問題盤問TikTok新加坡人執行長周受資，質問他是否中國公民、是否中國共產黨成員，不論周受資如何否認並強調自己是新加坡人，柯頓依然不依不饒，重重複複，問完又問，儼然做騷。

事件引來新加坡民眾不滿，直斥提問無知，甚至是種族歧視。事實上，中國與新加坡都不允許國民持有雙重國籍，中國共產黨還規定黨員必須是中國公民。柯頓愈是煞有介事，愈是反映他連常識也沒有。不過，柯頓可是被當地視為政壇的明日之星，他畢業於哈佛大學，曾自願從軍打過反恐戰，而且只有四十多歲，履歷確是見得人。只能嘆句，反中令人盲目，仇中令人反智，哈佛高材生又如何！

當然，這種盲目反智的政客在美國比比皆是，反華之所以這麼有市場，說穿了是美國國力大不如前，創新科技被中國爬頭。曾因為蘋果手機、臉書、IG等軟實力風靡全球，如今竟然被中國的TikTok搶盡風頭，叫高人一等的美國人情何以堪？

有麝自然香。一個國家如果有實力有自信，根本無懼挑戰，反而歡迎挑戰，讓自己愈戰愈勇，可惜美國早就失去自信，競爭力跌跌不休，惟有祭出保護主義，千方百計打壓，藉此保住所餘無幾的優勢，惟霸權又能維持多久？