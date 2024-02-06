密斗車剷壆倒冧 壓毀兩座駕車身

波及Tesla貨Van拖架 兩司機送院 荃灣路支路一輛中型密斗貨車，昨午在落斜時失控撼毀石壆，繼而騎上石壆行駛一段路後，向左傾側砸向一輛水務署七人車及一輛的士，幸好兩車夠「硬淨」才未遭貨車完全壓扁。另外一輛Tesla電動車、一輛客貨車及一輛貨櫃拖架亦被波及，釀成6車串燒車禍，七人車司機及的哥分別頭痛和膝頭受傷送院。七人車女乘客講述事發經過仍猶有餘悸，並指另一同事幸好放假，否則會坐右邊車尾的同事必遭貨車壓住。

昨日下午1時許，一輛滿載貨物的中型密斗貨車，沿荃灣路支路落斜擬轉往葵青路。期間，貨車突然失控向前衝，撞毀右邊路中石壆後，繼而半邊車身騎住石壆而行，最後向左傾側壓住一輛水務署七人車和一輛市區的士。另外一輛客貨車、一輛Tesla電動車及一輛貨櫃拖架也被波及撞埋一堆。水務署七人車右邊車頂被壓扁，車上3人因不能開車門被困，肇事貨車亦因傾側導致司機也被困。

救援人員到場後，為防止貨車再次傾側，遂以支撐架頂住其車身，然後爬梯把司機救出。意外中，姓陳（57歲）的哥及姓林（70歲）水務署七人車司機，分別頭痛和膝頭受傷，由救護車送往瑪嘉烈醫院治療。姓李（46歲）貨車司機報稱收掣不及肇禍。事後，執法人員召來拖車，把涉事車輛移正拖走。受意外影響，由荃灣路（往九龍方向）通往葵青路（往青衣方向）的支路全線一度封閉，現場交通繁忙。

途經司機助脫險 水務署七人車乘客傅小姐表示，當時他們一車3人正前往青衣工作，她坐於司機位後面的中間座位，意外後因車門屬於自動門不能開啟，她需爬到車頭離開車廂。司機膝頭受傷，而她與同車的一名同事均沒有受傷，「好彩另一名同事請病假冇上班，平時佢會坐最後一排右邊座位，否則一定會壓住佢」。

傅小姐又指，事發時七人車正停燈位，數秒後感覺成架車搖了一下，「跟住架貨車砸落嚟」，她知道出事後大驚，而司機座位被貨車砸住，擔心司機會被困，好彩最終無事。她又謂，「出事後好多途經司機落車幫手，協助打開車門，佢哋話貨車司機打瞌睡，因為路面無煞車痕」。