多區反罪惡搜娛場 拘185人包括假難民

【本報訊】執法部門上周四（1日）至昨日連續五日，在全港多區進行「犁庭掃穴」，加強打擊三合會活動及堵截其收入來源。人員突擊搜查合共392個罪案黑點及娛樂場所，包括麻雀館、酒吧、夜總會、遊戲機中心及桑拿浴室等。

人員共拘捕185人，包括94男53女本地人、5男22女內地人、5男一女印尼籍人、兩名菲律賓籍女子、以及持「行街紙」的兩男一女越南人，年齡介乎15至68歲，分別涉嫌「傷人」、「自稱三合會成員」、「製造危險藥物」、「販運危險藥物」、「管有危險藥物」、「經營賭博場所」、「經營賣淫場所」、「串謀詐騙」、「無牌賣酒」、「管有爆竹煙花」、「非法禁錮」及「勒索」等罪行。