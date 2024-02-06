涉狎13歲繼女 無業漢表證成

【本報訊】一名46歲無業漢被指於前年，在妻子家中非禮當時13歲的繼女，包括摸胸及以手指插她下體，其後繼女更為他手淫。繼女最終報案，無業漢被捕後卻稱「我淨係喺佢張床度自己打飛機咋，我無非禮過佢」。該無業漢昨於區院否認非禮及向16歲以下女童作猥褻行為共兩罪。法官練錦鴻在控方舉證完畢後裁定案件表證成立。案件今續審。

代號L.C.K.（46歲，無業）的被告，分別否認非禮及向16歲以下兒童作猥褻行為兩罪。據庭上披露Ｘ母親Ｙ與Ｘ生父離婚後，Ｙ於2013年與被告結婚，並育有一名案發時9歲的兒子。

Ｘ案發時13歲，她平日與Ｙ同住，被告和Ｘ弟則居於另一單位。案發在2022年1月10日，於Ｘ及Ｙ家中發生。

據Ｘ於錄影會面供稱，當日早上她放學，並與被告一起接弟弟回家，及後一同在房間午睡。期間，被告伸手進Ｘ上衣內撫摸她胸部，Ｘ因害怕沒有動作。約10分鐘後，被告再伸手入Ｘ褲內，撫摸及用手指插她下體，Ｘ嘗試拉開被告的手，在旁的弟弟亦察覺並問發生何事。被告卻稱「無事」叫Ｘ一同出去。Ｘ隨被告到大廳的碌架床上，被告爬到她身上，Ｘ感到對方想與其發生性行為覺得害怕，便主動提出為被告手淫，手淫約5分鐘後被告射精。Ｘ事後向朋友發送訊息暗示被告侵犯她。

辯稱僅在床上手淫 據同意案情披露相關化驗報告指，在Ｘ床上之床單和Ｘ睡衣褲均驗出被告的精液。控方亦播放被告的錄影會面，被告否認非禮或Ｘ曾替他手淫，並指不明白Ｘ為何有此指控。他又稱當日趁Ｘ在洗手間時於客廳床上自瀆至射精，其後Ｘ到床上並大叫「嘩，濕嘅！」。被告則叫她用紙巾抹好。案件編號：DCCC 966/2022