幫平台送外賣搵銀 拘23南亞假難民

破壞就業市場模式 剝削本地勞工權益 外送平台公司欠缺監管，不但屢傳勞動權益爭議，更加湧現黑工問題！早前有工會踢爆，有人利用不同渠道協助大批雙程證人士或南亞假難民非法送外賣賺錢，令外界擔心外送平台變相「養奸為患」。執法部門根據線報，上周六（3日）起一連兩日拘捕共23名假難民外賣員，相信他們透過向已註冊平台的人士租借帳戶，借名開工賺取報酬。另外，人員昨日亦兵分多路搜查3間外送平台公司的辦公室，以了解是否存在更多僱用黑工的情況。

本港近日有工會表示，大批手持雙程證或提出免遣返聲請、不可在港工作的南亞裔人士藉他人之助，成為黑工外賣員「搵快錢」，嚴重破壞就業市場模式，亦剝削了香港合法勞工的權利，敦促有關部門大力打擊。

疑租借註冊人帳戶接單 執法部門因應問題，上周六及本周日在全港採取行動，成功拘捕23名從事外賣員的非法勞工，他們懷疑向外賣平台註冊人士租借並獲得帳戶，從而接取訂單，在餐廳領取食物再運送到顧客指定地址，藉此賺取由外賣平台所提供的酬勞。

據了解，被捕人士全部是南亞假難民，他們違反「禁止接受有薪或無薪的僱傭工作」的規定，而且涉嫌「串謀詐騙」，目前已被起訴相關罪行，案件昨日於西九龍法院提堂。

突擊搜3外賣平台公司 而在昨日下午3時開始，執法部門再突擊搜查3間本港主要外賣平台公司，分別位於銅鑼灣及中環的辦公室。為數約10名人員，首先搜查一間位於中環砵典乍街45號的辦公室，然後再有人員陸續到銅鑼灣時代廣場，以及希慎道33號利園一期的目標公司檢取文件，以了解各公司有無僱用黑工送外賣。

執法部門表示，打擊黑工的行動仍然繼續，如果有人將外賣平台帳戶交給非法勞工使用，等同協助及教唆非法勞工去從事外賣工作及串謀行騙，需要面對同樣刑責。