醫健：成視在人：女童斜視治愈 重回人生正軌

不少孩童從小就患有斜視，一般認為6歲前是黃金治療期，但相較落後的國家來說，不少孩童直至成年也未必能獲得治療機會。Kalkidan是來自埃塞俄比亞阿瓦薩（Hawassa）的15歲女孩，她由3歲起就患有斜視，斜視導致她的兩隻眼睛分別看向不同方向，外貌的缺陷令她經常感到自卑及社交焦慮，亦十分害怕會導致失明。

Kalkidan的家人說：「她幾乎每日從學校回來都會哭，問她為甚麼哭，也不會告訴我們，但我們知道與她眼睛狀況有關。她只是個小孩，不應經歷這些，作為小孩，她的生活應是自由而快樂的。」

幸運的是，奧比斯在當地合作的醫院阿瓦薩大學醫院眼科護理中心正進行培訓計劃，Kalkidan的家人帶她前往醫院，Kalkidan終於接受了遲來的斜視矯正手術。

最近，Kalkidan很高興終於可以在學校與同齡孩童一起愉快地學習及玩耍，並說：「我很高興奧比斯給予我重生的機會，也感謝家人的支持，我學校的朋友及老師都為我感到高興。我未來希望成為律師，幫助那些在生活中掙扎的人。」只要有健康的視力，她的一切夢想都有追逐的機會。

除了Kalkidan，8歲的Salsawi也在生日當日收到一份改變人生的禮物。父母在他2歲時已注意到他有斜視情況。他的父母得知奧比斯在當地醫院的培訓計劃後，立即帶Salsawi到現場檢查眼睛，經評估後可進行手術，手術很成功。Salsawi的家人很高興兒子終於可以像同齡人一樣上學及讀書，並說：「非常感謝奧比斯給予他改變的機會！」奧比斯