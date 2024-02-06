藥材磨粉劏客 埋單貴80倍

【本報訊】去年12月初，海關接獲一名內地遊客的舉報，指尖沙咀廣東道一間藥店以不良營商手法向其進行銷售。關員展開跟進調查，發現該藥店懷疑將虛假商品說明應用於藥材的總價格上，涉嫌違反《商品說明條例》，遂於昨日採取行動，拘捕該藥店一名54歲男店員，並且將其帶走扣查。

藥店職員被捕 據悉，受害人當日於涉事藥店選購保健品期間，該店男店員藉詞指他有健康問題，殷勤向其推銷一款中藥材「頂級洋白薊」，用以改善體質。當受害人向店員查詢該款藥材的服用量及價格時，男店員聲稱只需要購買總價為240元的藥材。事主多次確認價錢後，向店員表示同意購買，而對方隨即將相關藥材交予另一名同事磨粉，之後才改口稱藥物總價為19,200元。受害人大表不滿，立刻追問價格的計算方法，惟店員並無作出任何解釋，只是催促他付款。受害人別無他法，最後無奈用信用卡結帳。

海關強調，非常關注商戶以不良營商手法誤導旅客購物的情況，一直設有快速行動隊處理短期留港旅客的緊急投訴，並會即時轉介有關個案予調查人員作優先處理。農曆新年將至，海關將繼續加強巡查及執法，嚴厲打擊不良營商。