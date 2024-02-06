東呼即應：知名人士相繼輕生 悲情城市亮起紅燈

支援熱線難接通 東呼即應促堵漏洞 港人生活壓力沉重，自殺事件近年有上升趨勢，近月多名藝人及公眾知名人士輕生離世，同樣令人痛心和惋惜，有關情況亦引來全城關注，《東呼即應》為此作出探討。有專家建議多關心身邊人，留意有情緒困擾人士，或曾自殺、自殘、有酗酒或濫藥習慣的人士、長期病患者、獨居人士、長者和學生等較高危群組，鼓勵他們尋求專業人士協助。

香港不但淪為暴力危城，甚至已變成一個悲情城市，據撒瑪利亞防止自殺會數字顯示，本港去年自殺數字及比率均創2007年以來新高，當中長者自殺個案更佔總數逾四成；早前一個向僱員提供心理支援服務的非政府機構調查亦顯示，近40%受訪服務使用者自覺工作壓力嚴重，更有20%人曾經有自殺念頭。

近年屢見知名人士自殺案件，有「御用外國人」之稱的外籍男藝人河國榮，疑因為憶念亡妻，上周五（2日）燒炭自殺身亡；上月5日，無綫前新聞主播柳俊江被發現家中燒炭輕生；去年12月26日，藝人盧惠光前妻、前亞姐黎淑賢，被發現在家中燒炭自殺，最終搶救無效；同年7月2日，華語樂壇天后李玟被發現在家中輕生，經搶救後返魂乏術，與世長辭。

當局在去年12月底新增情緒通「18111」熱線，推出兩天便已收到1,017個來電，主要涉及身體的健康問題、精神病困擾、家庭關係、工作壓力等，並涵蓋不同年齡人士，其中4個嚴重個案，更要即時聯絡消防及執法部門緊急跟進。不過，有需要求助人士在近凌晨時分，致電現有8條最常用的情緒支援熱線，結果發現當中4條都有線路繁忙、無人接聽狀況，或轉駁留言、或轉上網Chatroom（但服務只至凌晨1點），甚至直接打不通。

另外，學童心理健康狀況亦備受關注，本港去年起碼錄得306宗學童輕生個案，其中37人死亡，情況令人擔心。學生健康服務中心於2022/23學年收集到訪學生的自我評估問卷顯示，在過往12個月內有計劃自殺或曾試圖自殺的學生，整體比率分別為2.8%及1.3%，當中中學生的比率較高，分別為3.7%及1.6%。

學生預約精神科要等一年 當局早前於全港中學推行3層應急機制，務求盡早識別及介入需要支援的個案，可惜實際運作效果似乎仍有待加強。有議員透露，曾有校長透露遇到認為屬高危的個案，致電機制的應急專線，但獲回覆若緊急可直接打999求助，若非緊急則可向醫管局精神科求診；亦有校長反映，有個案學生按指示預約求醫，結果需要排期一年，能否「盡早介入」成疑。

根據美國臨床心理學家研究顯示，每位自殺人士會為6位與其有密切關係的人帶來創傷，若能及早發現身邊親友情緒受困而作出支援，或能減少悲劇發生。臨床心理學家黃沛霖指，當身邊人有自殺念頭，有時會覺得自己是他人負累，會不自覺地透露遺言、寫遺書、作身後事安排，例如把自己喜歡的東西交給他人、向他人道別；也可能會有社交退縮，開始不願見人；學生可能成績突然下降、不想讀書，對自己關心的東西也不理、不照顧自己。他指出，本身已有情緒困擾、曾試過自殺或自殘、有酗酒或濫藥習慣、有長期病患、單身獨居、沒甚社交支持、沒朋友的人士，需要特別留意。

親友宜作陪伴勿談大道理 面對情緒受困者，黃沛霖指不應施以大道理，也不應比較，亦切忌將朋友傾訴的問題到處宣揚。他指出，可以整理對方的感受，作合理陪伴，或找其他人例如家人陪伴情緒受困者，若情況許可，可移除其家中有殺傷力的物品，例如藥物、利器等；若對方自殺念頭很強烈，可建議對方到急症室，或找人陪伴對方前往急症室，若情況尚未嚴重，可盡力鼓勵對方尋找專業人士，例如醫生或臨床心理學家，以及早解決問題。

社會的支援方面，除了增加熱線之餘，黃指亦可提高社區對自殺情緒病的認知，增加大眾對自殺徵狀的敏感度，增加社區支援網絡以及情緒病社區和醫療資源，希望能在源頭及早處理，令情緒病問題減少，自殺率自然也下降。

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