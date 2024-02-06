古思堯圖煽惑罪表證成 2‧16裁決

被告古思堯（77歲），報稱無業。他沒有律師代表，親自應訊。執法人員作供指，2023年12月4日，他到古思堯位於長沙灣永盛工業大廈單位調查，揭門外放有黑色棺材及標語牌，同月8日拘捕古，他於警誡下承認打算示威，認為「政制倒退一個甲子」。控方昨播放古與執法部門錄影會面，古說他不滿區議會選舉「清一色」是愛國愛黨人士，無民主派，認為影響市民政治權利。

古思堯被控於2023年11月29日至12月8日期間，在香港企圖作出或準備作出具煽動意圖的作為，即引起憎恨或藐視中央及/或香港特別行政區政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制訂的事項；引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；煽惑他人使用暴力；及/或慫使他人不守法或不服從合法命令。案件編號：WKCC 5279/2023