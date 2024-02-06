古思堯圖煽惑罪表證成 2‧16裁決
【本報訊】社運人士古思堯，於去年12月表示欲抗議區議會選舉制度不公，結果在抗議前被捕，並被控「企圖作出或準備作出一項具煽動意圖的行為」罪。古不認罪，案件昨在西九龍裁判法院開審。法官於控方舉證後裁定案件表證成立，押後至2月16日裁決，被告續還押。
準備黑棺 欲抗議政制倒退
被告古思堯（77歲），報稱無業。他沒有律師代表，親自應訊。執法人員作供指，2023年12月4日，他到古思堯位於長沙灣永盛工業大廈單位調查，揭門外放有黑色棺材及標語牌，同月8日拘捕古，他於警誡下承認打算示威，認為「政制倒退一個甲子」。控方昨播放古與執法部門錄影會面，古說他不滿區議會選舉「清一色」是愛國愛黨人士，無民主派，認為影響市民政治權利。
古思堯被控於2023年11月29日至12月8日期間，在香港企圖作出或準備作出具煽動意圖的作為，即引起憎恨或藐視中央及/或香港特別行政區政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制訂的事項；引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；煽惑他人使用暴力；及/或慫使他人不守法或不服從合法命令。案件編號：WKCC 5279/2023
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：