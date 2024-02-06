加薩衝突 港紅會撥160萬人道支援

【本報訊】以色列及加薩地帶去年10月起爆發武裝衝突，至今超過2.8萬人死亡，逾200萬人急需人道支援。本港醫護人員前往加薩地帶提供緊急醫療支援，見證戰火下平民的困境，人道組織呼籲各方遵守國際人道法規定的義務，保護平民、人道救援人員以及醫療設施。香港紅十字會亦已向紅十字國際委員會撥款160萬元，協助受影響人士，並因應當地情況及人道需求作下一步計劃，亦繼續接受市民就「以色列及加薩地帶人道救援」作指定捐款，呼籲大眾持續關注今次危機。

醫護義工赴當地救助 紅十字會表示，加薩地帶衝突令當地逾七成半人口被迫離開家園，現時當地只有不足三成醫院能正常運作，200多萬人更面臨食水、醫療用品及燃料短缺，急需人道支援。香港紅十字會醫護義工歐耀佳，早前隨紅十字國際委員會到加薩地帶南部拉法市的歐洲加薩醫院，提供約一個月緊急醫療支援，主要負責傷病者治療及維持醫院運作等工作。他憶述，在戰火中有兄弟失去父母、年老婦人逾三成皮膚被燒傷，亦有半身不遂的女士，指傷者除了現時承受傷痛，未來復康過程也是漫漫長路，救援行動及世界關注對當地人民相當重要。

自衝突爆發以來，紅十字國際委員會、巴勒斯坦紅新月會和以色列紅大衞盾會向加薩地帶提供燃料、電源、食水及醫療物資，並向流離失所人士派發毛氈、防水帆布、衞生用品和現金援助。紅十字國際委員會提到，該會外科醫生於當地治療着全身灼傷的幼兒，重申平民絕不應成為襲擊目標，不應被挾持，並應得到人道及醫療援助。