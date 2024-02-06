八成受訪者不知青年藍圖內容

【本報訊】政府推出青年發展藍圖已有一年多，立法會民政及青年事務委員會昨舉行會議，指民政及青年事務局到訪各大專院校、超過110所中學，其中160多項措施，當中接近50項已經完成，不過有議員指有調查顯示60%受訪者沒看過藍圖，80%不知藍圖內容，亦有議員表示青年失業率達到13%，或顯示「躺平」心態。

政府指民青局在全港不同地區開設街站，至今已親身向超過4萬人介紹藍圖的重點內容。落實工作方面，160多項措施，當中接近50項已經完成，餘下絕大部分的措施亦正按目標進行中，政府指進度良好，在過去一年也提出了接近60項與青年相關的新措施。

青年失業率13% 當局否認屬「躺平」 議員蘇長榮指有調查結果顯示60%受訪者沒看過藍圖，80%不知藍圖內容，青年藍圖涉及210萬青年，問及如何讓更多青年知道。民青局局長麥美娟表示即使很多年輕人不知道藍圖的名字，但聽過當中的措施和參與計劃，認為青年人更重要的是知道藍圖內容和措施。

議員陳仲尼指，2021年15至24歲的青年失業率達到13%，是整體失業率的兩倍，問及現今青年是否有躺平心態，以及有甚麼方法脫離。麥回覆指青年失業率一定較其他年齡群體高，但現時比最高時候有回落，因此要視乎失業率是否與整體城市掛鈎，她又指藍圖措施有生涯規劃課程，每年暑假有很多實習計劃，強調不認為年輕人「專登故意唔搵工」，亦非躺平心態。

針對青年宿舍，議員馬逢國指政府目標本來是5年3,000個單位，但資助計劃去年推出至今，有三個項目，宿位只有480個，目標只達成15%，稱進度並不理想，且內地通關後對酒店需求恢復，詢問有多少酒店和賓館有意願洽談合作。麥承認之前有酒店願意，但現時取消意願，但指仍有人願意做，且都是「有心人」。