青衣流浮山申建公屋 料5年內竣工

【本報訊】本港房屋問題有待解決，立法會房屋事務委員會昨開會，討論有關青衣西路及流浮山天華路的公營房屋發展項目，兩個項目均計劃開展工地平整及基礎設施工程，預計需要向立會申請合共逾14億元的撥款。房屋局計劃在今年初諮詢工務小組委員後，向財務委員會提交撥款申請，並擬在獲得撥款後展開工程，預料約在5年內完工。其中青衣西路，預計屆時可興建約3,400個單位。

根據會議文件，房屋局建議，將青衣西路及流浮山天華路，兩個公營房屋發展項目的工地平整及基礎設施工程，提升為甲級。其中青衣西路的工程範圍，包括建造護土牆和斜坡、橫跨青衣西路的行人天橋，以及進行排水、排污、供水及環境美化工程等，初步估計建設費用約為9.66億元。

天華路需擴行車道 重置隔音屏障 至於流浮山天華路的工程範圍，包括擴闊天華路至雙程雙線分隔行車道、重置天華路沿東行行車道路旁的隔音屏障，以及建造連接民德路和沙江圍仔的道路等，初步估計建設費用約為5.14億元，約在4年半內大致完工。房屋局表示，計劃今年初諮詢工務小組委員後，向財委會提交撥款申請，並計劃在獲得撥款後展開工程，現已同步就兩項工程進行招標。

最新立法會文件指，青衣西路公營房屋發展項計劃興建三座住宅樓宇，地積比率為6.7倍，工地面積約兩公頃，料屆時可興建約3,400單位，容納約9,200人，預計2034至35年度落成。至於天華路項目則會興建5座住宅樓宇，地積比率為6.9倍，分為兩期工程進行，工地面積共約三公頃，共可建成約4,000單位，容納共約1.08萬人，料2029至30年度起分階段落成。