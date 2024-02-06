「香港監察」始創人 經黎介紹予陳沛敏

黎智英

2017年認識 反修例期間頻就港事務出稿 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。本案認罪被告之一、前蘋果副社長陳沛敏續以從犯證人身份作供。陳坦言黎智英對新聞的意見，會影響編採決定。黎亦曾指示報道《逃犯條例》修訂如何影響香港商人，從而「嚇壞那些生意佬」。庭上亦揭露，黎智英早於2017年，便把英國人權組織「香港監察」始創人羅傑斯介紹給陳沛敏。陳形容該組織對中共具批判性。

陳沛敏昨交代《蘋果日報》編採運作。陳稱，每日下午他們先進行「鋤報會」，討論當日出版的《蘋果》，再進行「初會」及「編前會」，討論明日出版的報紙。本案認罪被告之一、前總編輯羅偉光間中會出席這些會議，一般會在有大新聞之時。被問到國安法是否大新聞，陳說是，同時指出國安法由醞釀到實施有一段時間。

「做大」美駐港領事演說新聞 陳憶述，2017年10月，黎智英把她的聯絡方法交給英國人權組織「香港監察」始創人羅傑斯，羅傑斯之後開始將組織的新聞稿傳給她。陳稱起初新聞稿多為介紹組織的資料，至2019年反修例事件，組織較密集地就香港事務出稿。2019年3月，黎智英曾傳訊息給陳，叫她「做大」有關美國駐港領事演說的新聞。陳指，雖然之前《蘋果》已花一定篇幅報道，但既然「老闆」這麼重視，故她只婉轉地說已「做大」，並會看看有甚麼可跟進。陳不諱言，黎對新聞的意見，會影響編採決定。

陳又承認，黎智英曾轉發陳方安生與時任美國副總統彭斯會面的照片，吩咐用這新聞做到「最大嘅效果」。庭上展示《蘋果》題為「彭斯晤陳太，關注港人權」的頭版文章，新聞圖片標名「公民黨提供圖片」。當被問到為何選擇此新聞做頭版時，陳稱是因她覺得有新聞價值，而黎智英說要「做大」亦是一個因素。

陳沛敏續指，2019年4月1日，《蘋果》刊出題為「黎智英：倘修例傳媒無得做」的文章，內容談到黎「直言今次修例『慘過23條（立法）』」。陳稱，黎認為修例後，《逃犯條例》會被用作政治檢控用途，故跟《基本法》第23條比較。另外，庭上展示題為「跟司法界前輩談引渡惡法」文章。陳相信這文章來自《蘋果》，原因在於芸芸本地媒體中，料只有《蘋果》會把修例簡稱為「引渡惡法」。

曾「指示」報道要嚇壞生意佬 陳稱2019年3月，黎曾說「請繼續做在大陸做生意的香港商人面對的危險，嚇壞那些生意佬讓建制派不敢造次」。之後，黎又說「對付這些怕死鬼，可能是我們絕招」。陳稱，她視黎的上述說話為指示。以她理解，「怕死鬼」是指那些生意人。隨後，控方展示題為「集結商界專業人士7.1上街」的專欄文章。陳稱是政治組同事所寫，但不知道同事寫這文章，是否因為她轉達了黎的指示。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

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