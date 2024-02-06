食環防治少建樹 補鑊晚晚捉老鼠

新鼠患參考指數 今日出爐 港府將於今日公布新鼠患參考指數，食物環境衞生署署長楊碧筠表示，評估各區「無鼠百分比」的計算方法，預料最快下月可發布中西區、灣仔及東區等3區的新數據，期望在目前有資源情況下加大力度滅鼠。她又透露，臨近歲晚，「夜間防治鼠患流動隊」短期內會由31隊再增至60多隊，實行「晚晚捉老鼠」。

楊續指，以往都是日間在街上放鼠籠，成效沒有太大進展，考慮到老鼠在晚間更活躍，故可於更多地方放鼠籠，並推出19隊「夜間防治鼠患流動隊」。她透露，去年底署方已加至31隊流動隊，成效不錯，到目前臨近歲晚，更會在短期內再增至60多隊。全世界無可能將老鼠清零，令到老鼠不騷擾居民和不影響環境衞生就算成功，而過去一年防治鼠患的做法是「變陣、變法、變習慣」。

流動隊短期內增至60隊 今年熱能探測攝錄機已全面引入，配合人工智能技術監察鼠蹤，上月已開始在中西區、灣仔及東區試行，預計最快3月有數據，半年內將在全港各區實行。她又指，去年捕獲活鼠共6.3萬隻，較前一年增加約40%，並已消滅70個鼠患黑點，高於2022年施政報告的工作標準。而食環署主責的244個衞生黑點中，當中逾90%已顯著改善，至於餘下逾20個黑點，由於部分涉及露宿者，故較為複雜，難以整治，需要多個部門才能處理，署方需有支援才能更好處理。

楊又提到，店舖阻街的情況也大幅改善，其中接獲的投訴由1月份的2,314宗，降至12月份的1,261宗，跌幅逾40%；同期發出的定額罰款通知書數目亦由1,711張，大幅減至去年12月92張，反映店舖願意改變習慣。她認為，政府部門積極執法提高罰則，是店舖阻街情況得以改善的重要原因，尤其在過去一年與執法部門曾進行了逾1,600次聯合執法行動，當中檢取、充公或清除了逾20公噸貨物，並一共發出逾7,700張定額罰款通知書。