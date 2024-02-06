輔導青少精神健康 大量積存個案 「3層應急」見步行步 教界促長遠規劃

【本報訊】青少年自殺問題嚴重，去年15至24歲的青少年自殺率創歷史新高，至今更未見有遏止迹象，情況令人擔憂。當局日前表示「3層應急機制」將延長至年底，又推出加強支援學校及早識別有較高自殺風險學生的新措施，惟短期應急措施面對於積存的大量精神健康個案，難以妥善有序地跟進輔導和復康服務，中學校長會認為政府有需要作更長遠規劃。

學業負擔社會氣氛高壓 中學校長會執行委員會指學生面對的成長問題涉及不同因素，專家及學者均指出，一些輕生學童的遺書及相關研究顯示，部分個案的成因與2019年社會運動及歷時約3年的新冠肺炎疫情有關。新一輪青少年輕生的個案數字持續上升，並呈現年輕化趨勢，部分個案屬隱蔽衝動，並從未向人求助，這些年輕人的自殺方式亦較致命性，可在毫無預警下便結束生命。

校長會建議，需要強化監測和應急的機制，指出「3層應急機制」難應學童精神健康所急，當局應盡快檢視學校和相關持份者意見，以助建立可持續的應急機制。

另外，亦應善用和結合現有衞生署的學童健康服務，研製符合青少年發展的心理健康測評工具，加強心理健康監測，盡早介入和支援。

校長會又認為應改善制度和配套，包括檢視現有課程、考試制度，以及大學收生要求，致力改變過分側重學業成績的風氣，減低過高的學習壓力和負擔，另外應創造更多師生相處時間，讓教師與學生建立緊密和信任的關係，使教師能適時輔導和扶助有需要和困難的學生。