開會6次枉費時 嚴重虐兒無定義

罰則加辣過嚴 恐「係又報唔係又報」 立法會《強制舉報虐待兒童條例草案》委員會昨日召開第6次會議，會上有多名議員認為，目前針對專業人士的條例罰則過於嚴厲，「到時佢哋為求自保，係又報唔係又報」，憂慮最後或造成反效果，對保護兒童沒有正面幫助；更有議員不滿多次開會後，當局仍未對「嚴重虐兒」作出清晰定義，反問當局：「唔傾定義，咁仲點講落去、點逐條審議啊？」

議員狄志遠對於社福界專業顧問團中，香港社會服務聯會竟未佔一席感到詫異。他坦言，要專業人士坐監是不對等，尤其留下刑事紀錄有很大影響，日後很大機會不能再執業，「到時候個個都驚坐監，為求自保，係又報唔係又報」，質問「咁樣對件事有咩好處？」、「對威嚇性又有咩正面幫助？」，現時變相好像「搵專業人士嘅問題，有事就拉佢哋、捉佢哋咁」，忘記了法例目的是如何動員有效保護兒童。

議員江玉歡則表示，政府曾以昆士蘭為例，指在同等法例下，如未有舉報需監禁3年，但她發現原來牽涉「Sexual Offences」（性罪行）才需要判處監禁刑罰，相反生理疏忽、身體虐待則不需坐監，亦沒設罰則。

多項重點無共識 難逐條審議 江坦言專業人員是很想舉報，「但唔舉報就要坐監，業界就好有意見」，強調現時很多重點未有共識，認為不合適開展逐條審議。

會上亦有多名議員關注虐兒定義，甚至批評定義過於空洞，其中惹來議員林素蔚的不滿。對於當局在「嚴重虐兒」的定義方面上，仍屬「唔知道」的時候，她反問當局「唔傾定義，咁仲點講落去、點逐條審議？」，尤其法例下所涉及的相關持份者，很多是前線的照顧人員，而非專業人士。

勞工及福利局副局長何啟明強調，與專業界別好好合作的同時，不代表不需要設有罰則，形容「如手上冇工具，好難令風氣改變」，局方立場是當有人有心違反相關法例時，亦都有對等方法對他們作出懲戒；他另重申現時第5級罰則及3個月監禁，與其他嚴重舉報案件罰則相若，局方認為罰則水平合理。