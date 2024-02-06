球迷酒店通宵捕美斯 冀索簽名球衣

【本報訊】球王美斯隨球隊國際邁亞密下榻香港富麗敦海洋公園酒店，多名入住該酒店的球迷通宵守候，希望一睹偶像風采及取得簽名。內地球迷屈先生購買了4,888元貴價門票，他指見到美斯很開心，惟美中不足是美斯不落場比賽，對此感到失望。他不惜在美斯下榻的酒店等通宵以一睹美斯真人風采，他更帶備印有對方名字的球衣及筆，以便美斯出現時索取簽名。屈更指美斯一件親筆簽名球衣價值高達3萬美元，不過他笑言不會變賣球衣，只用作自己收藏。

兩名由重慶及鄭州來港的女球迷，手持印有美斯名字球衣在酒店外等待，盼能索取偶像簽名及合照。其中一名女球迷稱，自小已喜歡美斯，她的兒子也熱愛足球，視美斯為偶像，因夜深兒子倦極已就寢。

另一名從西班牙來港的球迷，對美斯未能上場感無奈，在入住的酒店內曾見到美斯，然而因保安太多而未能靠近索取簽名。他補充指，在球場內見到其他球星亦感到非常高興。

白衣男子衝入酒店遭制服 另外，前日表演賽結束後，數名球迷到球隊下榻酒店等待，欲一睹美斯真人。至晚上10時45分，一名操普通話白衣男子疑衝入酒店，一名黑衣男在酒店大堂與白衣男子扭作一團，其後白衣男子被制服按在地上。過程中，酒店職員嘗試分開兩人，並按住白衣男子叫他冷靜。執法人員經初步調查後，案件暫列作「糾紛」跟進。

邁亞密澄清如期赴日比賽 美斯因傷缺導致陣全城怒吼，甚至引起國際關注，由於美斯未知何時才可復出，網上則瘋傳國際邁亞密明日作客日職球隊神戶勝利船可能會取消，加上Apple TV已經將今場熱身賽下架，令傳聞甚囂塵上。不過，國際邁亞密在社交網作出澄清，講明下一站到日本，比賽日子不變，並確認購買門票途徑，粉碎傳聞。國際邁亞密與神戶勝利船交鋒之後，將於香港時間2月16日早上對阿甲球隊紐維爾舊生，作為最後一場季前熱身賽。