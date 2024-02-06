60國際會展活動將辦 盼吸21萬人到港

【本報訊】疫後港府大力吸引高端旅客訪港，訪港過夜的會展客已回復至疫前約七成。旅遊發展局指未來希望可吸引更多會展活動來港舉行之餘，參展人士等商務客都可以完成工作後，逗留本地多一至兩天以遊覽香港。至於美國天后Taylor Swift巡唱未有選擇來港，局方指新加坡及日本都至少有5萬人的場館，主辦單位賺錢都會計數，期望今年底啟德體育園的落成，有助爭取國際巨星來港開演唱會。

彭續指，會展活動對本地經濟貢獻潛力巨大，因為大會舉行很多宴會及派對，而商務客的飛機酒店費用是公司出資，故他們來港後更願意消費，因此旅發局鼓勵商務客在完成工作後，多留港一至兩天，甚至可帶同親人一同探索及體驗本港精彩之處。彭形容本港擁有各式各樣娛樂、美食及購物，對旅客有吸引力，另外有西九文化區、故宮館、美麗海灘，以及不少行山徑，由市區出發毋須一小時已經去到山徑起點，十分便捷，亦可以旅客身份免費到馬場體驗。