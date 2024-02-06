新春訪港日均200團 一天遊為主

今年入境客料達4500萬 接待恐怠慢 今日是全面通關復常一周年，對比2018年入境旅客達到6,500萬人次高峰，旅遊業界議員姚柏良預計2024年入境旅客較2023年上升三成達4,500萬，而出境遊人數未恢復以往水平，去年只到疫情前約五成。有業界人士指疫後旅遊業人力不足，餐飲業運作模式也較以往不同，但農曆新年臨近，而今年包團遊港人數較預期高，平均一日可達200團，且以一天遊為主。

姚柏良表示，通關一周年能否回到疫情前景象十分「難講」，因旅客旅遊模式改變、旅遊業轉型，疫情前主要為做出境遊、票務，但疫後需要轉型，預計今年有旅客三成增長，約4,500萬，但指2023年出境遊也未恢復以往狀態，只到疫情前約五成。香港旅遊業議會主席徐王美倫指旅客復常情況在「預計範圍」，亦感到滿意，但指因疫情流失太多人手，導致行業疫後「失預算」，且未能重新吸引他們重回行業。

人手不足 倡設培訓基金 針對有關情況，姚建議設立旅遊業人才培訓基金，繼續支持發展深度遊產品，徐王美倫則指文化古蹟本地遊鼓勵計劃「創意‧ 深度遊」行程設計比賽吸引超過4萬人投票，共有30條路線，相信路線可以吸引留港消費。不過，她指現時餐飲業不想延長關門時間，因如要恢復疫情前「兩更」便要增加薪金，但「條數又計唔掂」。

政府早前推出18區「日夜都繽紛」，姚指2003年沙士後也有「區區有睇頭」，但當時有個人遊，經濟便很快恢復，現時日夜都繽紛需要把該區本身特色發揮，令城市旅遊氣氛提升，認為本地市民受歡迎旅客也會喜歡，他又指2023年最受歡迎景點是尖沙咀海旁，包括鐘樓及天星小輪，因此認為可研究開放鐘樓，又建議將軍澳舉辦更多水上活動。

通關後北上市民多於南下旅客，徐王美倫指現在內地「好多新嘢」，而現時人民幣匯價好，市民北上亦屬正常，但她指農曆新年較預計有更多遊港一天團，相信一天團可回到2019年水平，平均一日200團，當中包括深度遊、商業團。她又指現時航空公司運力不夠七成，因此高鐵團更多。姚認為香港有很多新春節目，如花車巡遊、煙花、廟宇、跑馬及許願節，認為香港仍有一定吸引力。

針對盛事經濟，姚指可透過盛事結合酒店、旅行社、交通，設立KPI，用好盛事。徐王美倫指政府正與業界商討香港國際七人欖球賽的串連計劃，如餐飲及酒店業。記者曾卓琳