球星缺陣退門票 有先例可援

【本報訊】兩名備受關注的國際球星美斯和蘇亞雷斯均無落場參賽，惹起外界極大反彈。有議員認為葡萄牙球星C朗拿度上月因身體原因缺陣，及後退回球迷門票，做法與美斯有很大對比。另有法律背景議員認為就退票一事「有得拗」，有斟酌的餘地。

是否違商品例「有得拗」 有到場觀賽的議員吳傑莊表示，球迷購買高昂的門票是希望見到美斯落場獻技，惟美斯全場坐冷板櫈，令人失望。他又以葡萄牙球星C朗拿度上月因身體原因缺陣為例，當時主辦單位將比賽延期，並退回球迷的門票、酒店及機票費用，與今次有很大對比。

翻查資料，事實上同類事件非首次發生。C朗拿度在2019年隨所效力的意大利球會祖雲達斯到訪韓國，惟C朗拿度一直身在後備席並無出場，仁川一個地方法院判兩名入稟的球迷每人可獲賠償37.1萬韓圜。

本身是律師的議員江玉歡則認為就退票問題一事雙方都「有得拗」，因為是次門票的售賣賽事為國際邁亞密對香港隊，而非香港隊對美斯，主辦方是否違反《商品說明條例》有斟酌的餘地。她指舉辦盛事有風險，問題在於如何控制風險，倡日後政府在「搵拍檔上要更小心」。

對於有指美斯因傷缺陣，香港教育大學健康與體育學系副系主任雷雄德質疑只是藉口，又批評球隊高傲，作為美國球隊向來着重娛樂性，理應明白要平衡球員傷患及娛樂性，令場面十分尷尬。