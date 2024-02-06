紛叫回水 球迷斥「比JPEX更大嘅騙局」

【本報訊】國際邁亞密與港隊的表演賽，球王美斯最終無落場，令球迷極之失望，班主之一碧咸在表演賽後致詞亦被「噓爆」，離場時球迷紛紛大叫「回水」，更形容是「世紀大騙案」、有買了4,880港元最貴門票的球迷更直斥「比JPEX更大嘅騙局」。賽後有短片更顯示有憤怒球迷將大球場內美斯肖像廣告牌一腳踢爛，令美斯「人頭落地」。雖然國際邁亞密球隊在昨午已離港，但卻遺下一個大大的爛攤子，消委會及海關分別接獲相關的投訴會跟進處理。

到場八旬翁 恐難再親睹美斯 有市民在電台節目表示，家人非常喜歡美斯，因此買了1,600元的門票與父親及兒子觀賽，86歲老父即使穿上尿片亦要到場支持，原本對賽事非常期待，結果卻十分失望，原本想炫耀一番的父親，事後更因怕被朋友取笑不敢到老人中心，由於其父年事已高，相信難有機會再親眼見到美斯。該市民續指非常相信政府的M品牌宣傳，而活動的宣傳重點一直落在美斯身上，形容感覺受騙，認為政府亦有一定責任。

在昨日仍有球迷在酒店外等候，有人就指「睇咗一場水平極低嘅比賽」，甚至訓練賽至少都見到美斯落場拉筋，亦有球迷高舉「REFUND SCAM」（退錢，騙局）的標語以示不滿。

消委會表示高度關注事件，截至2月5日下午5時30分，消費者委員會共接獲56宗有關「TATLER XFEST：香港隊VS國際邁亞密CF表演賽」的投訴，當中有41宗為本地消費者投訴，15宗為旅客投訴，涉及金額合共$319,763，每宗個案所涉及的平均金額為$5,710，最高一宗涉及$22,338。

消委會表示，大部分宣傳品均以個別球員的照片為主，而主辦單位的宣傳刊物一直表述球隊將由個別球員領軍，消費者對於該些球員參加表演賽實屬合理期望，可惜最終事與願違，令一眾本地及海外消費者大失所望。至於事件是否涉及違反《商品說明條例》，則交由相關執法部門進行研究，而是否存有違約之嫌或基於合約「受挫失效」原則，而可作出民事追究或要求退款，又呼籲購票者保留憑證。

消委會海關共接逾70宗投訴 此外，香港海關表示，截至下午3時共接獲18宗相關舉報，並已安排專責隊伍跟進事件及就每宗個案進行評估，如發現違反《商品說明條例》的情况，會採取適當的執法行動。

就球迷能否成功「回水」，律師陳柏豪指根據《商品說明條例》第13E條，任何商戶如就任何消費者作出屬誤導性遺漏的營業行為即屬犯罪，但雖然主辦單位曾指希望向持有門票球迷保證所有明星球員包括美斯都將參加比賽，惟門票條款中主辦方與球隊有權隨時更改上陣名單，而技術上即使只坐在後備席，美斯確實「參與」了比賽，法律上難以向主辦方追究。另外，陳柏豪指即使主辦方與球隊合約要求美斯最少踢45分鐘，但球迷並非合約方，因此亦沒有追究理據。而主辦方則可能可以違約為理據，向球隊追究。