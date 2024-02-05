龍七公：做足配套宣傳 建立走塑文化

管制即棄膠餐具和其他塑膠產品的法例將於4月22日實施，首階段將禁止銷售和免費供應即棄塑膠餐具及部分即棄塑膠產品。近日出現市民搶購棉花棒、牙線棒等膠製日用品，商店存貨一掃而空，有市民更走訪多區才能買到。事實上，新法例下只禁售膠柄棉花棒，市民大可改用木柄或紙柄的棉花棒，體驗相信分別不大；至於牙線棒更非現階段管制範圍，市民實在毋須搶購。而搶購潮正反映政府宣傳未到位。

政府早前押後推行的垃圾徵費，連同「走塑」的相關法例，本身都是在今年4月實施，兩者皆在法例生效前幾個月，才受市民關注，繼而提出一大堆疑問。綜合兩次經驗，筆者估計與法例早期宣傳主要集中在商界等持份者，面向公眾的宣傳較少有關。然而環保相關的法例始終都與市民日常生活息息相關，涉及市民要改變生活習慣，需要市民了解及配合。但當市民發現條例即將生效時，已剩下幾個月，對條例內容不清晰，又或者道聽途說，被錯誤訊息混淆，令政府之後的解說更困難。

今次搶購潮後，當局經不同渠道釋除市民疑慮，推出「截塑」專題網站公布資訊，並在政府社交網站平台「添馬台」發圖講解，值得肯定。我認為當局有必要檢視目前針對公眾宣傳的方式及手法，要根據市民日常接觸訊息的社交平台和渠道，調整宣傳方向和策略，將資訊以更簡潔易明的方式向公眾宣傳解說。

塑膠用品方便又經濟，用途廣泛，據統計，香港市民每日棄置的垃圾中，有兩成是塑膠。港人依賴塑膠，要「走塑」須透過公眾教育，扭轉習慣，減少使用一次性物品，提高重用及回收率。但本港無論是「綠在區區」或是各類回收便利點並不足夠，當局須逐步完善各類回收配套設施，便利市民回收。

另外，也要引入更多替代品。現時塑膠替代品主要是竹、木、紙，雖然比塑膠易分解，但仍會製造垃圾，仍未做到源頭減廢。事實上，隨着科技發展，一些植物纖維材料、農業副產品等，都可替代塑膠製成餐具等日用品，但這些替代品在香港並不普及或較昂貴，令市民和業界面臨一定的經濟負擔。參考不少比香港早實施「走塑」的地區，都是透過推行「循環經濟」，減少使用、重複使用甚至回收再造資源，把產品設計得更耐用，在物料上對環境更加友善。

全力解說 釋除疑慮 除了垃圾徵費及「走塑」政策，當局還將提交條例草案，計劃2025年起逐步將塑膠飲料容器、紙包飲品盒、電動車電池、汽車輪胎及鋁酸電池納入生產者責任計劃。我希望當局吸取這兩次的經驗，在諮詢及推行環保政策時，不僅向公眾闡述宏大的政策目標和立法原意，更要考慮配套設施及市民的接受能力和時間。在宣傳上亦要及時調整，全力解說，釋除疑慮，令一系列重大環保政策能順利落實，才能順利邁向碳中和。