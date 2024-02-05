笑看天下：罕有聲明斥以趕絕巴人

中東局勢已然失控，除了以哈戰事延續，美國報復伊朗，衝突升級。據傳媒報道，近日有數萬名加薩難民前往南部拉法，有商人稱，如果以色列坦克開過來，就只有兩個選擇：留下來等死或爬牆進入埃及。加薩原有約230萬人口，據聯合國人道主義事務協調廳發言人估計，已有逾半人遷往拉法，形容該市已成為「絕望壓力煲」，憂慮當地未來發展。

加薩嘅人道危機益發嚴重，引來美國、歐盟以至11個歐洲國家（包括英、法、德）嘅逾800名官員，日前罕有發表聯合聲明，批評以色列在加薩嘅軍事行動顯得「全無界線」，導致數以萬計平民無辜喪生；而蓄意封鎖援助，則令數以千計民眾面臨飢餓和慢性死亡的危機，意味着西方政府嘅政策，有導致嚴重違反國際法、戰爭罪行甚至種族清洗或滅絕嘅風險。

事實上，以哈戰爭打咗將近4個月，聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）上月尾發表嘅報告指出，即使以哈現在立刻停火，加薩嘅經濟也可能要接近70年才可以恢復至戰前水平。而最新數據顯示，加薩一半建築物已經受損或被毀，目前已不宜居住。

回顧歷史，2014年以色列亦曾對加薩採取軍事行動，之後加薩需要39億美元才能恢復過來，今趟以哈戰事摧毀性尤其猛烈，戰事即使結束，加薩滿目瘡痍，生靈塗炭，估計需要數倍金額才能將其復原。如今加薩民眾一舉遷往拉法，令該市成為「絕望壓力煲」，巴人生存可謂受到慘無人道嘅對待，是以引來以色列部分西方盟友政府嘅不滿，罕有地發表聯合聲明，據悉近半官員都擁有至少10年從政經驗，佢哋對以色列趕絕巴人表達出如此義憤填膺，前所未見，不是很值得以色列政府深思嗎？