橫眉冷看：再談中國式還富於民

昨日本欄帶出一個話題，今日打算再添筆墨，作詳細說明。近年很多人抱怨，香港股市疲弱不振，甚至有人打趣說，不論你前生欠下多少孽債，只要今生有炒港股，一切便都還清了。實際上，恒生指數積弱的原因蓋有多端，其中一個關鍵因素，是恒指成分股之中，內地企業佔的比重愈來愈大。這些公司賺錢與否，利潤率是多是少，很大程度上便會影響恒生指數的表現。

內地企業跟西方比較，利潤率普遍不高，中央甚至會主動出手，禁止他們牟取暴利。對於股民來說，此舉當然不是好事，但對於廣大消費者而言，政府的做法便是德政，因此筆者昨日指出，這叫中國式還富於民。

20多年前，手機在中國內地逐漸普遍，中國移動一類的國營電訊公司，生意十分紅火，股價在香港亦被炒翻天。後來，中國電訊公司的股票逐漸不再是市場焦點，皆因企業利潤的增速受到限制。中央明令要求，各大電訊商須承擔社會責任，內地居民的上網費用，不能收取太高。好些邊遠的鄉村人口不多，在當地安裝電訊發射站，是包準賠錢的生意，但即便如是，電訊企業也不能輸打贏要，服務群眾跟賺取利潤比較，前者永遠要放在第一位。

正如美國富豪馬斯克所說，中國政府跟西方比較，似乎更重視百姓的幸福感。他的話固然是沒錯，但世界上很難有兩全其美之事，中央照顧了普羅大眾的幸福，嘻嘻！那些買了中企股的股民，難免就要有少許犧牲。今日內地政府對待地產公司、電商企業以至外賣平台，也是採取相同態度，一律禁止暴利、壟斷、野蠻擴張。如今中央最樂意讓企業內捲，因為在內捲潮中，受惠最大的是一般老百姓。