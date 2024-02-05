筆下風雲：哀鴻遍野 無動於衷

本港經濟仍然沒有起色，每天都是恒生指數下跌若干點、業主劈價沽盤的消息。屋漏偏逢連夜雨，金管局日前公布，截至去年第4季末，負資產住宅按揭貸款宗數達到25,163宗，是2004年第3季以來最多，創19年新高，按季勁升約1.3倍。而負資產住宅按揭貸款涉及金額，則達到1,313億元，按季上升逾1.2倍。種種數據顯示，樓市已到了危如累卵的地步。

日前立法會三讀通過去年《施政報告》的樓市減辣措施，議員紛紛趁機提出全面撤辣建議，認為不應再拖，更無必要拖到《財政預算案》才提出，否則太遲，可謂說出無數業主心聲。

事實上，辣招推出了十多年，過去因為息口低、內地放水，加上住屋始終是剛性需求，以致樓價節節上升，如何加辣也無濟於事。如今市道逆轉，美國激進加息，內地經濟轉趨不穩，住宅供求情況已然扭轉。目前已沒有炒風，再不全面撤辣，難道高官真的想香港樓價跌如回歸前？屆時究竟是人人可以上樓，還是香港全面玩完，還用問嗎？

樓市不振的惡劣影響早就浮現，交投大減直接打擊港府稅收，發展商睇淡後市，不願投資，去年有多達6幅地皮流標，港府賣地收入不達標，連本季度也不敢再推出地皮拍賣。政府庫房乾塘，經濟不景又無法開徵新稅，收入無以為繼，陷入惡性循環，財赤卻不斷飆升，還有大量拓土建屋大計在在需財，可謂一損俱損。現時仍有特區高官聲稱，樓市只是有序調整，樓價仍然高企，還有很多人無能力置業，不知是真心還是假意？若樓價跌至人人可以負擔，退回八、九十年代，幾十萬元便買到新樓，那時候香港將「兜踎」到甚麼程度，想一想也令人不寒而慄。