強詞有理：欺負弱小

為了報復駐約旦軍事基地遇襲導致數十名美軍死傷，美國派出戰機和無人機對伊拉克和敍利亞幾十個地點狂轟濫炸，看似威風凜凜，其實還是色厲內荏。美國始終不敢與伊朗爆發直接衝突或戰爭，只敢欺負伊拉克和敍利亞這些弱者。總統拜登聲稱要讓所有人知道，如果傷害了美國人，美國將會作出回應，同時又強調「美國不尋求在中東或世界其他任何地方擴大衝突」。此番言論不僅露了怯，而且充滿矛盾，世界上任何地方的衝突幾乎都與美國有關，中東亂局更是其一手造成，而且還在繼續拱火。

美媒承認，這次空襲本身就標誌着中東衝突急劇升級，而這原本是以巴戰爭爆發近4個月以來美國政府一直尋求避免的事情。正如約旦美軍基地遇襲事件表明的那樣，美國任何一次軍事行動都會帶來誤判的可能。這就叫愈怕事愈出事，美國愈想避免中東衝突升級，事情偏偏愈往相反方向發展。經過此次對伊敍狂轟濫炸，中東局勢更加惡化，美國進一步陷入泥沼，再想脫身就沒有那麼容易了。

美軍企圖通過大規模空襲起到震懾作用，結果注定弄巧成拙。正如有西方評論形容，拜登政府想完成一項幾乎不可能完成的任務，既想通過空襲展示自己的威風，又要確保對手受到打擊而不進行猛烈反擊，天下哪有這種事情？實際上，中東地區最少有40個武裝組織獲得伊朗支持，其網絡和力量還在持續擴大，美軍的空襲無異於隔靴搔癢，解決不了任何問題。

之前美英聯軍多次空襲也門胡塞武裝，並未達到緩解紅海危機的目的，反而招致更多報復，美英商船固然隨時遇襲，美國軍艦也成為攻擊目標。日前美軍格雷夫利號驅逐艦幾乎中彈，直至最後一刻才化險為夷，下次還能如此幸運嗎？

中東地區本來就是一個火藥桶，美國還在拱火澆油，誰也不知會引發甚麼後果，誰也不敢保證美軍能夠全身而退。畢竟今時不同往日，美國到處伸手，戰線拉得太長，顯然已經超出本身國力，以致左支右絀，狼狽不堪。有美國軍頭曾揚言有能力應付多線作戰，可以同時打贏多場戰爭，不過是夜行人吹口哨，美國糾集數十個國家也無法打敗俄羅斯，甚至面對伊朗也不敢動手，如何應付多線作戰？老實說，如果老美真的如此神勇，最近就不必對中國放低姿態。