龍吟虎嘯：統一是兩韓和戰變數

按照平壤與莫斯科、北京的親密關係以及共同的戰略利益，北韓這段時間要啟動核試、導彈衞星發放、炮火射擊、宣布南韓為敵國、放棄統一，甚至不惜打核戰的「構想」，是一定會事先告知俄羅斯和中國聽取意見的。中、俄當然會給出意見，甚至三方面磋商。而商談前後，中、俄都會「完全尊重北韓同志的抉擇」，這種關係和相處之道，早在70多年前朝鮮戰爭時就是這樣，只是在百年大變局下，中國、俄羅斯和北韓都比當年強大許多。

當時蘇聯最強，中國和北韓很弱，尤其是北韓，有亡國之危，人槍都打光了。而蘇聯雖強，但比起美國還是弱。蘇聯那時沒有原子彈，史太林實際上害怕因支援北韓而和美國交戰，害怕惹起第三次世界大戰，一直躲在中國的背後。

現在完全不同了，美國、日本和南韓，在中國、俄羅斯和北韓面前成了弱者。而平壤最瀟灑，知道不管自己怎麼搞核試、射導彈、喊打喊殺，美國、日本和南韓都不敢對它先動手，只敢搞大型軍演張牙舞爪一番。對此，莫斯科和北京也心裏有數，不必擔心平壤真給中、俄惹出戰爭之禍。然而，這個朝鮮半島無戰事的「安全保障期」能有多久呢？有何變數呢？

就朝鮮半島而言，衝突的雙方原本只有北韓和南韓，是甲午戰爭、《馬關條約》及第二次世界大戰日本戰敗的因素，使得朝鮮半島被外國佔據又發生分裂，又生外力介入的戰爭。於是朝鮮半島戰爭與和平的問題，就不只是南北韓的事，不只是南北韓是否統一的事，而是中國、俄羅斯和北韓，與美國、日本和南韓6個國家的事。但不管怎麼說，兩韓分裂和統一仍是關鍵，70多年前南北韓已為統一打仗；70多年後平壤雖然宣布「放棄統一」，視南韓為敵國，但誰都知道這不過是氣話、是威脅恐嚇。兩韓未能統一的分裂矛盾，不是誰宣布「放棄統一」就能放棄得了的，因此尋求統一、為了統一而開戰，仍然是朝鮮半島最大的變數！