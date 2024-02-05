坦言集：中東戰場

本月初，美國大肆轟炸伊拉克、敍利亞境內的伊朗地方組織據點，同時英美持續空襲也門胡塞武裝。前者出動各種戰機導彈，包括從美國起飛的B1B轟炸機，聲勢浩大，但似乎殺傷力不大，有關官員早已聞風轉移，伊朗事後發表的聲明也強調不與美國開戰。拜登此舉只是為3名美軍被殺作出反應，應付國內外責難，美國還是不想擴大中東戰爭。

美國不願，伊朗亦不願，中東大戰便不會出現，反而會是代理人戰爭。所有伊朗支持的地方武裝，會全面與以色列作戰。伊朗可約束黎巴嫩的真主黨，卻阻止不了也門的胡塞武裝。最前線是哈馬斯死戰，消耗以色列兵力、財力和國際聲譽，也削減美國在中東的活動空間。加薩之地，以軍不能長佔，地道戰此起彼落，以軍要掃清，至少要幾個月以上，以色列能支撐得了嗎？

美國已全力生產軍火，但烏克蘭消耗大，美國要靠歐盟、英國接力供應。以色列的武器是依靠美國，由於美國去工業化已久，就算盡力生產，可以帶來美國的工業生產旺盛，股市有關企業價升，實際在戰場上比拼，俄羅斯的武器生產力強於歐美英。最近又拉上北韓，北韓的生產力勝於南韓。美國即使捨烏克蘭全力支援以色列，可是對手是伊朗，如導彈、無人機等，技術或未及美國先進，卻可低成本的大量生產。在中東戰場上，伊朗生產，地方武裝用之攻擊以色列，美以的生產能力和財力不易應付。這場代理人之戰不同於烏克蘭戰爭，後者是俄羅斯對抗北約支持的烏克蘭，以巴之戰是伊朗支持的地方武裝對抗美以。美國已經下場，特別是在伊拉克與敍利亞，地方武裝是直接與美國作戰，驅逐美軍出境。

於是中東戰場便分兩處，一是加薩、巴勒斯坦，對付以色列；另一是伊拉克、敍利亞驅逐美軍。表面上是加薩為主，但若美軍在伊、敍被趕，美國便失去軍事上與以色列成犄角之勢，以色列便成甕中之鱉了。因此，美軍必不從伊、敍撤出，地方武裝也必然加大攻擊，今次美軍基地被炸、美軍反制的事件會加劇出現。

事實上，地方武裝偷襲美軍基地已有百多次了，伊拉克政府也公開說要趕美國出境。今次美軍空襲後，伊拉克政府全國舉喪，顯然會與地方武裝一起驅逐美軍，伊、敍戰場的激烈便可能不遜於加薩，美國不易抗拒。