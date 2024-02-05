東方民調：執法不嚴 罰則過輕 助紂職業丐幫壓境

內地丐幫來港行乞情況再現。近日由上水以至油尖旺、中環灣仔等遊客區，到處都有乞丐出沒；而過去5年僅拘捕79名行乞者，逾七成是持雙程證。「東方傳媒民意調查」結果顯示，約六成受訪者直指，經常見到內地丐幫在街頭搵食，甚至一日見幾次，感到有惡化迹象。受訪者批評當局執法不嚴、罰則太輕欠阻嚇，變相鼓勵丐幫來港，認為政府需研究從源頭堵截。

佐敦100米範圍 4個搵食

本報記者近日視察，在佐敦港鐵站附近約100米範圍內，已有多達4名乞丐搵食，包括一個穿拖鞋的老翁蹲坐在電話亭下行乞，期間有多名市民上前施捨，很快已有逾百元收入。另一乞丐為一名疑似被火燒傷致毀容的女子，跪坐在行人路上，其可憐外表亦吸引市民同情，半小時至少有10人施捨。港鐵站另一出口，又見一個長者坐在行人路上，他逗留一段時間後離開，但不久同一位置又由另一名持拐杖的男子佔據，乞討金錢。