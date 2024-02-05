2日2宗搶金鏈案 印度籍假難民落網

深水埗西環兩舖遭殃 天眼揭同一人落手 南亞假難民無法無天，禍港殃民「年終無休」！繼上周四（1日）有南亞賊扮豪客闖入深水埗金舖搶金鏈後，翌日再輪到西環一珠寶店遇竊，遭南亞賊以同一手法奪鏈。執法部門分析事發過程，並根據「天眼」比對賊人的外觀形貌及犯罪手法，認定兩案屬同一人所為，前日循線掩至火炭，拘捕一名印度籍假難民，同時檢獲一批證物，包括懷疑變賣贓物的犯罪得益。人員正調查被捕男子是否牽涉其他罪行，稍後可能作出起訴。

上周四及上周五，一名賊人假扮顧客，先後進入深水埗北河街一間金行，以及西環德輔道西一間珠寶店，期間他藉詞想選購金飾，再趁機於兩店分別掠走兩條各值2.2萬元和2.3萬元的金鏈，然後奪門逃去無蹤，其中西環珠寶店的職員更在追賊時跌倒受傷。執法部門分析兩案，發現賊人均趁店舖只得一名職員時犯案，經翻查大量閉路電視片段後，迅速鎖定目標人物的身份，前日上午在疑人的火炭桂地街寓所附近，以涉嫌「盜竊」拘捕一名持「行街紙」的31歲印度籍無業漢。

檢2.6萬現金犯案衣物 人員在被捕人士的寓所內，檢獲懷疑干犯上述兩案時所穿的衣物，另於他的腰包搜出約2.6萬元現金，相信是變賣金鏈的得益。調查顯示，疑犯是有計劃地單獨犯案，暫無證據顯示他有其他同黨，人員正調查疑犯是否涉及其他刑事案件，不排除稍後會落案作出起訴。

南亞兵團及假難民禍港擾民，當中假難民濫用機制留港作奸犯科或做黑工，帶來嚴重治安問題，而每年港府涉及他們的開支數以億元計。當局2023/24年度預算花費14億元在他們身上，比去年度修訂預算的10.68億元大幅增近31%。而本年度的預算花費加上過去11個年度的花費，即整整12個年度白白花費高達110億元。