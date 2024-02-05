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夜潛夾公仔店 掠代幣機錢箱

代幣找換機內錢箱被偷走。（蘇偉明攝） 代幣找換機內錢箱被偷走。（蘇偉明攝）
代幣找換機內錢箱被偷走。（蘇偉明攝）
【本報訊】粉嶺發生爆竊案。昨晨7時半，雍盛苑商場地下一間夾公仔機店的負責人報案，指店內一部代幣找換機的錢箱不翼而飛。
執法人員到場了解，並且翻查有關「天眼」片段調查，發現賊人於凌晨進入店內，利用工具撬開代幣找換機，並將錢箱連同內裏約8,000元現金盜走。案件列作「爆竊」跟進，暫時無人被捕。
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