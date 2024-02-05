打擊危駕酒駕 東九3日拘7人

【本報訊】東九龍區執法人員於上周五（2日）至昨日期間，在區內展開打擊酒後駕駛、停牌期間駕駛、超速及危險駕駛等相關違例行動。行動中共拘捕7名司機及給予11名司機口頭警告。

人員上周六凌晨約2時，在黃大仙彩虹道截查一輛形迹可疑的電單車，經初步調查後，該名姓朱（43歲）男司機涉嫌「停牌期間駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」被捕。另外，人員於昨日凌晨約2時，在牛頭角福淘街發現另一輛形迹可疑的私家車，經初步調查後，該名姓李（30歲）男司機亦涉嫌「停牌期間駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」被捕。

此外，昨日凌晨在觀塘繞道東行方向有一輛私家車高速行駛，並在車群中穿插，人員發現後隨即尾隨並偵測到該私家車多次超速，嚴重影響其他道路使用者安全。人員最後在觀塘繞道近東區海底隧道入口截停該私家車，經初步調查，該車姓鄧（33歲）男司機涉嫌「超速駕駛」及「危險駕駛」被捕。

曾飲酒無超標 11司機收警告 行動期間，人員亦於深夜時分在區內共截停多輛行車不穩定的私家車司機進行酒精呼氣測試。當中4名司機因未能通過酒精呼氣測試，涉嫌酒後駕駛被捕。另外11名司機雖能通過酒精呼氣測試，但仍然顯示呼氣內含有酒精成分，人員給予各司機提示及警告並登記個人資料後放行離去。所有被捕人已獲准保釋候查，須於本月下旬向執法部門報到。