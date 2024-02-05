向露宿者潑液 6男女青少落網

【本報訊】執法部門於上月27及28日接獲北角興發街一公園職員報案，指公園一公廁內的設施懷疑遭人毀壞。人員根據情報分析及經深入調查後，上周三至上周五在全港多區拘捕5名青年及一名少女（15至17歲），涉嫌「刑事毀壞」。經進一步調查顯示，被捕人士亦懷疑於上周日先後在跑馬地黃泥涌道一行人隧道及灣仔永寧街休憩處向露宿者潑水，他們另涉「公眾地方內擾亂秩序行為」被捕。所有被捕人士已獲准保釋候查，須於3月上旬報到。

疑就讀赤柱一中學

較早時社交媒體流傳影片，顯示至少3男一女年輕人在跑馬地一行人隧道內，向露宿者淋潑清水及汽水，有露宿者在睡夢中被嚇醒驚呼。涉事青年其後跑往隧道盡頭的升降機內逃走，片中傳出各人譏笑聲及連番粗言穢語。其後再有影片流出，顯示有青年在摩理臣山道永寧街休憩處內向一名男子淋潑液體。據悉，其中一名涉事青年自行將影片上載至個人社交平台，其後被不齒其行徑的人士儲存轉載，有網民認出青年就讀於赤柱一所中學，坦言其行徑「影衰學校」。