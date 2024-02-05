3煞逞兇 內訌掀血雨腥風 斬同門黑幫失控

闖油麻地食肆手起刀落 傷口深見骨 黑幫內訌又掀腥風血雨！據了解，一名有黑幫背景的00後男子，前晚偕友光顧油麻地一餐廳時，懷疑被3名同門持刀突襲，對方手起刀落，出手狠毒，事主閃避不及，手腳捱斬浴血，部分傷口更深可見骨。執法部門奉召趕抵現場時，兇徒已經乘坐接應車輛逃去無蹤，至於事主一度不省人事，他被急送至醫院救治，其後回復清醒。消息稱，兇案雙方雖屬同一幫派，惟幫內高層大多長居外地，「鞭長莫及」無力御下，加上外圍環境不佳，導致門生矛盾增加、紛爭不斷，暫時未知今次內訌因何而起。

前晚10時許，一名姓關（23歲）男子與一名朋友到油麻地長樂街28號一間日式餐廳用膳，他們快將「飲飽食醉」之際，突然有3名男子持牛肉刀闖入店內，不由分說襲擊關男。事主猝不及防，雖然其朋友嘗試擋格相護，但他的手臂及大腿相繼中刀流血，傷口深至見骨，登時血流如注；3名刀手得逞後，立刻朝佐敦道方向奔逃，然後跳上一輛接應私家車絕塵而去。

救護員接報趕至，發現事主陷入昏迷，部分傷口深可見骨，於是即場施行急救，並將他抬上救護車送往伊利沙伯醫院治療，關男送抵醫院時已回復清醒，並接受進一步救治。

涉事食肆內遍地血漬，留下多張染血紙巾，執法人員封鎖現場，經初步調查後，將案件列作「傷人」跟進，正追緝3名年約20至35歲，高約1.7米，案發時身穿黑色上衣及長褲，以及戴口罩的兇徒歸案。

高層長居外地 無力御下 消息指，遇襲男子及3名兇徒均有黑幫背景，雖屬同一幫派，但雙方互不相識。據悉，該黑幫高層大多都長期身處外地，以避開執法，但由於隔山操控，故無法有效管理門生，加上經濟差及執法部門打擊，黑社會「無啖好食」，導致內部矛盾加劇，幫內頻現利益及桃色糾紛，令門生接二連三發生內訌，釀成連場血案。