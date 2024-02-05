275海外院校完成更新 續認可DSE資歷

【本報訊】公民與社會發展科取代通識科，成為香港中學文憑試（DSE）必修科。早前有議員指，考試及評核局網站列出今年就DSE訂定一般入學要求的海外院校列表較去年減少77間，即使考評局多次澄清指是因為評級方式有變，海外院校需時更新，但仍有不少人質疑失去國際認可。考評局昨再作澄清，指至今未見有大學於2024年或之後不再接受DSE作為申請入學的資歷；並指截至昨日，已經有275所海外院校將適用於2024年或之後DSE的一般入學要求，上載至考評局網站或院校的官方網站，又表示有院校特別針對近日的不實報道，在網頁上作澄清，強調繼續認可DSE資歷。

仍有27所院校需時處理 考評局又稱，理解家長和同學十分關心今年以DSE成績報讀海外大學的安排，自2022年初開始已向約300間海外的高等院校詳細解釋有關優化措施及成績匯報的變動，亦積極向院校跟進及更新其對於DSE考生的一般收生要求，而過去兩年亦陸續收到各院校的回覆，但亦有一些院校需時更新。

至於餘下27所院校仍需時作適當更新，考評局指相較上月初已大幅減少，會繼續加強與院校的聯繫，同時為提升跟進工作的成效，亦會聯絡相關大學的駐港總領事館，協助院校向考評局提交更新後的成績要求。