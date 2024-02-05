內地料春節日均180萬人次通關

【本報綜合報道】國家移民管理局周日（4日）發布數據，預計今年農曆新年假期全國口岸日均通關人數將達到180萬人次，較去年農曆新年增加約3.3倍，與疫情前2019年同期相若，連接港澳陸路口岸在下周將迎客流高峰。另外，港人訂位北上過節增加，廣東深圳餐廳年三十的團年飯一枱難求。

數據顯示，連接港澳陸路口岸的客流高峰，預料會在下周日（11日）至下周四（15日），即正月初二至初六出現。其中珠海拱北日均通關人數，預計將達到30.5萬；深圳羅湖、福田和深圳灣口岸，預計日均客流分別19.8萬、15.7萬和10萬人次；廣深港高鐵西九龍站預計亦超過10萬人次。

而大型國際機場口岸的高峰期，預計會在本周四（8日）至下周日（11日），以及下周五至六（16至17日）出現。上海浦東、廣州白雲、北京首都、杭州蕭山、成都天府機場日均通關人數預計分別達8.3萬、3.9萬、3.6萬、1.6萬、1.6萬人次。當局提醒旅客出行前留意口岸客流變化和通關情況，以及目的地的安全形勢、入境政策，合理安排行程，強化風險防範意識，注意人身和財產安全。

港人北上過節 深圳餐廳爆滿 內媒周日另報道，深圳市福田區崗廈一間海鮮主題餐廳，擁有112張枱和30個獨立包間，在年三十當晚已全部爆滿。餐廳總經理表示，訂枱人士不少也是香港或外省遊客，食客數量較去年多了近一倍。