發展打鼓嶺 倡高新科技產業落戶 促停用新界東北堆填區 覓地建焚化爐

【本報訊】政府將於上半年發表打鼓嶺發展計劃，有議員建議該區需優先發展高新科技產業，並利用口岸經濟推動北部廣大腹地的協同發展，又指發展需要遷移厭惡性設施及停止使用新界東北堆填區；亦有北區區議員指政府必須要撇除舊有思維，指鹽田發展蓬勃，但沙頭角完全未有承接。

議員陳月明期望把打鼓嶺建造成宜居、宜業、宜遊的地方，指北部都會區東部規劃發展報告中指出，上水濾水廠、上水屠房及上水污水廠不支持遷移到口岸經濟區，又建議港鐵的香園圍站與深圳鐵路蓮塘口岸站連接、東北堆填區盡快研究合適地點用作興建焚化爐。

她認為可把北部東作為核心混合式垂直多功能商住醫療娛樂綜合體區；核心創新科技高等教育主樓群暨商住混合區，以及高新科技園暨高等教育延伸區。她指亦可重新釐定新界北部的發展定位及角色，當中包括跨境醫療旅遊、實踐口岸邊境「日夜經濟」產業、山地旅遊。

打破禁區思維 接通鹽田區 另一議員黎棟國指應「解放思想」發展北都；北區區議員李冠洪也指應打破禁區思維，打通鹽田區發展大局，稱香港政府要撇除舊有思維，鹽田雖然發展蓬勃，但沙頭角完全未有承接，又指交通不便、紅花嶺仍是禁區，斥如何打通及發展。

針對打鼓嶺的發展，北部都會區諮詢委會員委員葉文祺指有兩大優勢，其一是多平地，可方便發展，不需要維修斜坡；且鄰近香園圍口岸，非常適合設立現代物流、工業樞紐、傳統工業轉型，又指應做多一條新南北鐵路。

議員劉國勳指政府指會分階段發展北都，因此提速提效很重要，建議北都辦功能提升；研究北部都會區條例，拆牆鬆綁，先行先試；土地規劃與市區看齊；及進一步精簡審批程序。