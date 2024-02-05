社企撐增居屋出售 刺激短貧戶向上流

住「光屋」單親母目標明確 冀直接置業 近日港府提出調整資助出售房屋與公屋比例的想法，引發社會熱議。社會房屋企業「要有光」創辦人兼行政總裁余偉業表示，認同調整兩者比例，因居屋或其他資助出售房屋，更能刺激短貧戶向上流動，豐富正輪候公屋的短貧戶的房屋階梯。居住「光房」的單親媽媽元元現已輪候公屋兩年，她希望直接以綠表身份購買居屋，強調「人望高處，水向低流」，認為買居屋能令她日後過更美好的生活。

房屋委員會早前公布財政狀況緊絀，房屋局局長何永賢提議，調節目前公營房屋的七成公屋、三成資助出售房屋比例，透過出售居屋或綠置居增加收入，但或會對公屋「3年上樓」的輪候目標時間造成影響。

毋須顧慮入息上限 更放膽賺錢 余偉業指整體支持調整公營房屋比例，增加資助出售房屋，以令更多輪候公屋的人士以購買居屋為目標，毋須顧慮入息上限，「可以更放膽博、賺錢升職，向上流動成效更顯著。」余又指，相信目前不少輪候公屋人士僅屬短貧戶，若他們能成功上樓，亦不會影響公屋的輪候情況。

單親媽媽元元在2021年帶着兒子由內地到香港工作生活，但因任職的診所助理工作薪金不多，僅得月入7,000元，只能與兒子投靠親戚家暫居，兩人更要「做廳長」，不理想的居住環境，令兒子產生情緒問題。

後來經社工轉介，兩母子成功申請「要有光」的「光房」單位，三房一廳逾550平方呎，月租約4,000元，與另外兩個單親家庭一同居住。

團隊督促下 已儲8萬元首期 在「要有光」的專責人員幫助下，元元努力進修增值，現職一對一物理治療助理，月入達1.8萬元，短短兩年，月入增加1.1萬元；又在「要有光」團隊的督促下，成功儲得逾8萬元，她的目標是跨過公屋，儲到15萬元首期直接買居屋。

元元明年便要搬離「光房」，她坦言與同住家庭感情極好，非常不捨，但期待未來若能成功購買居屋後的生活。她又笑稱「抽到居屋仲難過中六合彩！」若在搬走後，仍未抽到居屋又未能住公屋，則會找月租約4,000元、200至300方呎的私樓單位暫住，直至成功買到居屋。