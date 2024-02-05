觀塘「自由空間」行人道 明起開放

【本報訊】市區重建局於觀塘市中心戶外「自由空間」舉辦的「龍騰觀塘新春夜市」，是首個結合官、商、民力量舉辦的大型戶外活動，開放後首天已有超過24萬人次入場。在未來半年，「自由空間」將舉辦多個與體育、文化藝術和康樂相關的社區活動，包括由教會團體舉辦的復活節嘉年華、推動共融社會的慈善組織舉辦新興運動體驗活動等。

市中心兩發展規劃正諮詢

市建局指，「自由空間」內一條寬度介乎48米至72米的行人通道將於明日起全面開放，連同早前擴闊的行人路段，形成更廣闊的「城中漫道」行人網絡，令觀塘市中心更加四通八達。「自由空間」內的用地可供不同機構和地區團體預訂作舉辦活動，自預訂活動場地網頁去年底運作以來，在短短一個多月已接獲不少公、私營機構、非牟利團體和地區組織查詢，甚至已預訂場地。