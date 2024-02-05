醫健：藥到病除：五十肩年輕化

肩周炎，因其多發於五十歲或以上人士，而得名五十肩。但其實任何年齡層人士也可得肩周炎，患者較常見為女士，多發於非主力手的關節，主因為組織發炎而非受傷。

五十肩分為三期。第一期為疼痛期，約持續2至9個月，此時關節囊會開始發炎，出現紅腫、灼熱、肩膀疼痛和活動範圍受限等症狀。活動關節時疼痛感會隨時間加劇，經常在睡覺時痛醒。

第二期是僵硬期，約持續4至12個月，許多患者在第一期會因疼痛而不敢隨意亂動，但關節囊持續發炎又缺乏活動的情況下，導致周邊組織會開始沾黏，使肩膀漸漸僵化。此時肩膀的紅腫和痛感降低，但僵硬問題卻會惡化，甚至難以舉起手臂。

關節注射類固醇助減痛 第三期為恢復期，所需的時間約為5個月到2年，此時患者疼痛問題會逐漸緩解，但關節組織已經沾黏，因此仍不能大幅度活動，必須持續進行五十肩運動復健保養。

疼痛難忍時，可以服用口服止痛藥，如撲熱息痛（Paracetamol）、布洛芬（Ibuprofen）等。亦可選擇短期服用或於關節注射類固醇降低痛楚，前者常用Prednisolone，後者常用Triamcinolone，但不可注射多於6次。除了藥物療法，患者亦可以冰敷減少紅腫痛熱，有需要時每天3至4次，每次20分鐘左右。值得注意的是，市面常見的葡萄糖胺對於五十肩未必有作用。

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