城大合作研究：山羊聽人聲辨喜怒

【本報訊】人類能聞聲而辨識對方情緒，原來動物也有此能力。有大學研究發現，山羊能夠由聲音辨別人類開心與憤怒的情緒，顯示山羊在與人類長期相處的過程中，可能已經形成了對人類聲音信號的敏感性，該研究已於《動物行為》期刊發表。

叫聲加入身份資訊

香港城市大學研究團隊指，進行實驗的山羊會聽一連串正面（開心）或負面（憤怒）錄音，當山羊聆聽某一類人類聲音一段時間後，牠們會開始習慣，令作出的反應減少。其後，團隊改播另一種錄音，例如由正面聲音改播負面聲音，反之亦然，結果顯示75%的山羊會隨聲音變化，而凝視播放器較長時間，反映牠們能從人聲播放中認知人類的情緒轉變。研究團隊更發現，山羊在叫聲中加入與牠們的身份和情感經驗有關之資訊編碼。