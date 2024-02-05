冷鋒帶雨拜早年 年廿九晚僅12℃

【本報訊】過去數日回南天，梅雨陰陰氣溫暖，昨日「立春」冷鋒至，落雨濕濕拜早年。香港天文台預測，一道冷鋒會在昨晚至今早橫過廣東沿岸並帶來驟雨，未來兩天本港天氣稍涼，至年廿九（8日）晚上轉冷，當日市區氣溫低至攝氏12度，而除夕及年初一市區最低氣溫維持在攝氏11及12度，要到年初二天色逐漸好轉。「龍」曆新年天氣冷相信更有氣氛，但大家臘月辦年貨都要記得帶多把雨傘啦！

天文台前日在天氣隨筆中表示，根據最新電腦預報，一道冷鋒會在昨晚至今早橫過廣東沿岸並帶來驟雨，受冷鋒相關的東北季候風影響，昨晚及今早兩天本港天氣稍涼。而在農曆新年前夕，即在年廿八及年廿九，東北季候風補充會和大家拜個早年，廣東沿岸地區氣溫會逐步下降及有幾陣雨。

初二早晚清涼 最新的概率預報顯示，年廿九本港氣溫顯著下降，晚上轉冷，除夕及年初一市區最低氣溫會降至攝氏12度左右。天文台提醒市民要留意天氣轉變，多關心身邊的長者和有需要人士，逛年宵和外出時要注意保暖。

至農曆新年假期期間，本港預料會轉而受較乾燥的大陸氣流影響，天色逐漸好轉，不過年初二早晚仍然相當清涼，天文台提醒市民外出觀賞煙花匯演記得添衣。