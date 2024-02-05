新春前後氣溫驟降 雙疫拍門谷針提防

27人染流感引發重症奪20命 新冠恐又變種 流感病毒活躍度持續下降，但未來數日香港天氣將轉冷，市民新春前後或要再面對雙疫夾擊！專家估計，最新流感確診及入院率雙雙跌穿基線水平，與近日天氣回暖有關，但農曆新年前本港溫度再次驟降，警告個案數字可能出現反彈。至於新冠病毒情況則相對平穩，但專家關注病毒持續變種，呼籲高危群組接種流感及新冠加強劑疫苗。

根據香港天文台預測，農曆新年前有幾陣雨，氣溫逐步下降，除夕市區氣溫低見攝氏11度。香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌昨日於電台節目表示，流感傳播與天氣有關，近日天氣回暖，病毒活躍程度下降，但新年期間北風將至，預計情況會出現反彈，提醒市民人多擠迫地方易感染，有病徵最好戴上口罩，亦不要上班、上學。

無打針幼童 流感併發腦炎 根據當局最新監測數據，本港上月第4周，即上月21至27日，期間流感確診率為4.90%、公院入院率為0.23%，均跌穿基線水平，亦是連續3星期錄得下跌。許樹昌指，同期共27名成年病人感染流感引發重症，最終20人死亡，比率達74%，當中只有8人有接種疫苗；亦有無打針的幼童，感染流感後出現腦炎，情況反覆。

JN.1變種株橫行 傳播率高 新冠病毒方面，許樹昌透露今年情況相對平穩，目前約460人在公立醫院留醫，曾錄得重症及死亡個案，社區監測反映病毒量維持在中度。他指，目前本港以JN.1變種株為主，比率達九成，傳播率亦較高，但參考丹麥及法國數據顯示，入院及死亡率沒有提升，暫時評估公共衞生風險不太高；惟他關注病毒持續變種，未來或需研發第4代疫苗。他呼籲市民接種流感疫苗，以及每6至12個月接種新冠加強劑疫苗，尤其高危群組，並提醒市民人多擠迫地方易感染，有病徵最好戴上口罩，亦不要上班、上學。

許樹昌表示，冠狀病毒仍然可能引起下一次大流行，其餘可能性包括流感、禽流感及中東呼吸綜合症。他指，隨着全球氣候變化，颱風及水浸增加，下次大流行不一定由呼吸病毒引致，也可以是與蚊相關的傳染病，目前主要依賴世界各地的實驗室做好醫學監測，遇到不尋常個案，要進行核酸及基因排序，觀察是否有新病毒出現。

許樹昌又期望，港府可投放更多資源於公立醫院的設施及研究，因為新冠疫情期間公院曾「淪陷」，並認為本港兩間醫學院有能力增加入學人數，培訓更多本地醫護人員。