回歸以來 問責官員4度減薪

問責官員現時薪酬

【本報訊】受到經濟不景及疫情的打擊，政府面對龐大的財政赤字。翻查資料，政府過去曾經4次主動減薪，亦曾經連續兩個年度凍薪，聲稱與市民共度時艱。

2020年減10% 慳940萬公帑 最近一次全體問責官員減薪為2020年，時任特首在當年4月宣布全體司局長及特首辦主任減薪一成，為期一年，以示問責團隊與市民共度時艱，行會非官守成員亦跟隨扣減酬金一成，舉措為庫房節省公帑約940萬元。其後，問責官員更連續兩個年度凍薪。

首次減薪則由首任特首提出，在回歸之初，香港遇上金融風暴及沙士疫情等問題，經濟陷入困境。2002年10月，時任特首宣布問責官員跟隨公務員減薪，是回歸以來第一次高官減薪。其後，爆發沙士疫情，經濟受到嚴峻打擊，2003年時任特首在施政報告中宣布，決定與問責官員、行政會議非官守成員、特首辦主任及中央政策組首席顧問減薪一成，當時稱減薪是「重要的象徵」，顯示政府解決嚴重財赤的決心。

直至2009年金融海嘯，時任特首及33名政治任命官員自願減薪5.38%，指「體現問責團隊在經濟低迷期間，與市民共度時艱的決心」。時任行政會議全體非官守成員亦跟隨特首的做法，自願減酬金5.38%。